اليوم السابع
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مقتل سيدة وإصابة زوجها أثناء مرورهما بالقرب من مشاجرة فى الدقهلية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:15 م
مقتل سيدة وإصابة زوجها أثناء مرورهما بالقرب من مشاجرة فى الدقهلية مشاجرة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقيت سيدة مصرعها بالدقهلية اليوم الأحد، وأصيب زوجها بطلقات نارية، حيث تصادف مرورهما بالقرب من مشاجرة بإحدى قرى مركز المنصورة، وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة من مركز المنصورة، تفيد بلاغ من أهالي قرية برق العز دائرة المركز، بقيام مسجل خطر بإطلاق أعيرة نارية على منزل أحد جيرانه، ما تسبب في وفاه سيدة وإصابة زوجها.

وعلى الفور، انتقل أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، والأمن العام، وقوات من الأمن المركزي إلى القرية، وبالفحص تبين حدوث خلافات سابقة بين شخص يدعى "محمد .ا" طرف أول مستأجر لمحل بمنزل أمين شرطة يعمل بمركز شرطة المنزلة يدعى "سلامة .ن.ا" 30 سنة ومقيم ببرق العز مركز المنصورة، وبين مسجل خطر يدعى "السيد .إ. ش" 25 سنة، والشهير بـ"سيد فجلة" طرف ثاني.

حاول أمين الشرطة التدخل لفض المشاجرة، إلا أن الطرف الثاني "المسجل خطر" أطلق عدة طلقات من سلاح خرطوش، ما تسبب في مقتل سيدة تدعى "نادية .س.ا" 50 سنة وإصابة زوجها "فراج .م.م.ي" 60 سنة وشهرته محمد الحلوانى، حيث تصادف مرورهما أثناء المشاجرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، ونقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.

وشكل مدير الأمن فريق بحث برئاسة مدير المباحث، لضبط المتهم الهارب، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الاجراءات القانونية.

 

 


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