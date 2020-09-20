اليوم السابع
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مصرع 15 على الأقل فى سقوط حافلة بنهر جنوب شرق نيجيريا

الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:10 ص
مصرع 15 على الأقل فى سقوط حافلة بنهر جنوب شرق نيجيريا سقوط الحافلة
كتب محمد جمال

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لقى 15 شخصا على الأقل مصرعم جراء حادث سير في جنوب شرق نيجيريا حيث سقطت حافلة ركاب في نهر بولاية إيبونى، وكان على متنها أكثر من 30 راكبا، وأفادت شبكة "روسيا اليوم" بأن الحادث وقع الجمعة، وتمكنت فرق الإنقاذ السبت من رفع الحافلة من قاع النهر وانتشلت جثث 14 شخصا.

ونقلت سيارات الإسعاف 5 أشخاص آخرين تم سحبهم من النهر وهم على قيد الحياة إلى المستشفى، لكن أحدهم فارق الحياة لاحقا، وأكدت السلطات المحلية أن 13 شخصا لا يزالون قيد المفقودين، وقال مصدر في المنطقة إن الحادث وقع في الساعة 17:45 حينما حاول سائق الحافلة، التي كانت تقل مجموعة أشخاص من مراسم دفن، أن يتجاوز شاحنة على جسر فوق النهر، لكنه فقد السيطرة مما أدى إلى سقوط العربة.

 


نيجيريا

سقوط حافلة

أخبار نيجيريا

ولاية إيبونى

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