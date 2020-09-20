مصرع 15 على الأقل فى سقوط حافلة بنهر جنوب شرق نيجيريا

كتب محمد جمال

لقى 15 شخصا على الأقل مصرعم جراء حادث سير في جنوب شرق نيجيريا حيث سقطت حافلة ركاب في نهر بولاية إيبونى، وكان على متنها أكثر من 30 راكبا، وأفادت شبكة "روسيا اليوم" بأن الحادث وقع الجمعة، وتمكنت فرق الإنقاذ السبت من رفع الحافلة من قاع النهر وانتشلت جثث 14 شخصا.