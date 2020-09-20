مصرع طفلة "3 سنوات" سقطت من الطابق الخامس بحى الضواحى فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى ببورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد بمصرع طفلة تدعى ه . ح 3 سنوات نتيجة سقوطها من الطابق الخامس بمساكن فاطمة الزهراء بحى الضواحى وتم نقلها إلى مستسفى الزهور فى حالة سيئة للغاية.

وأكد تقرير طوارئ مديرية الشئون الصحية أن الطفلة لفظت انفاسها نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسور متعددة ورغم محاولة إنقاذ حياتها إلا أنها فارقت الحياة .

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزهور وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق .