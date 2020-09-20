وأعلنت المراكز أنها لم تتمكن من تأكيد حالة انتقال للعدوى على متن طائرة، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المسافرين أصيبوا بالمرض في وقت لاحق.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد أودى بحياة ما لا يقل عن 953 ألفا و25 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر الماضي.