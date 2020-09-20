مدير برنامج الأغذية العالمي: فخورون بالعمل مع الحكومة المصرية

كتبت هند مختار

عبر منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والمدير القطري عن فخره بكون البرنامج شريكًا قويًا للحكومة المصرية في تنفيذ البرامج التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى سعي البرنامج نتيجة لهذا التعاون الوثيق لتوسيع نطاق الشراكة التنموية لمساعدة المزيد من الفئات، لاسيما في ظل جائحة كورونا، التي عرضت المزيد من المواطنين للخطر.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، في التنسيق بين الجهات الحكومية، وبرنامج الأغذية العالمي، لدعم وتيسير تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وتابع منجستاب خلال مشاركته وزيرة التعاون الدولي، ووفد وزارة الزراعة في تفقد عدد من المشروعات التنموية بصعيد مصر "بالنسبة لي الأقصر ليست الماضي فحسب، بل هي المستقبل أيضًا، سيتم مشاركة المعرفة التي نتجت هناك مع أفريقيا، ونحن نتطلع لدعم الأسر بأكملها لتحقيق التحول الكامل لهذه المجتمعات.

يشار إلى أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي، أحد برامج منظمة الأمم المتحدة، تمتد لأكثر من 50 عامًا، عملت من خلالها الحكومة لدعم برامج التنمية المستدامة، من خلال تلبية الاحتياجات الفورية للفئات الأكثر احتياجًا ودعم برامج التنمية في كافة المجالات.

وحاليًا يعمل البرنامج في مصر من خلال الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية التي تنظم التعاون خلال الفترة من 2018-2023، والمخصص لها نحو 586 مليون دولار، وترتكز على محاور رئيسية من بينها استكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا تركيزًا على النساء لاسيما الأمهات منهن، ودعم بناء قدرة المزارعين على الصمود.

وتأتي هذه الخطة في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، حيث أن وزارة التعاون الدولي تتولى مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 وترأس اللجنة التوجيهية، كما تشترك في رئاسة لجنة تيسير إطار الشراكة الإنمائي للأمم المتحدة (UNPDF) مع المنسق المقيم للأمم المتحدة.

وفي تصريحات خلال الزيارة، اعتبرت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون الوثيق مع برنامج الأغذية العالمي، انعكاسا للدبلوماسية الاقتصادية التي تسعى الوزارة لتعزيزها من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى المشاركة الفعالة للبرنامج في اجتماعات منصة التعاون التنسيقي المشتركة التي عقدت للعديد من القطاعات لاسيما الزراعة، للتعرف على الأولويات التنموية للحكومة ومناقشة خطط التعاون المستقبلية.

وتفقدت وزيرة التعاون الدولي ومدير برنامج الأغذية العالمي، ومسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الأقصر عددًا من المشروعات على مدار ثلاثة أيام، بدأوها بزيارة قرية البغدادي، إحدى القرى المستفيدة من برنامج بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود، الذي يستهدف 280 ألف مزارع في الأقصر و4 محافظات أخرى في صعيد مصر.

وقابلت وزيرة التعاون الدولي، بعض السيدات المستفيدات من مبادرة «هي تستطيع» المشتركة بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لتدريب رائدات الأعمال، وتزويدهن بقروض ميسرة لدعمهن وتشجيعهن على تعليم أطفالهن.