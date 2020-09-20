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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمدرسة عفت الهويدى بحى المناخ.. صور

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:39 م
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمدرسة عفت الهويدى بحى المناخ.. صور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مدرسة عفت الهويدى بحى المناخ، رافقه خلالها الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ، ورجل الأعمال سيد حفيلة مؤسس المدرسة.

وتابع محافظ بورسعيد آخر مستجدات العمل داخل المدرسة والتى تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لها وجارى استكمال أعمال المرافق، وتعرف على كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية لسرعة الانتهاء من تنفيذها وبدء التشغيل، مشيدًا بالطراز المتميز للمدرسة والمقامة على أعلى مستوى، وتمثل إضافة لمنظومة التعليم ببورسعيد والتى تشهد تطورًا كبيرًا فى إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم على أحدث مستوى.

ووجه اللواء عادل الغضبان، كافة الشكر والتقدير لرجال الأعمال على جهودهم ومشاركتهم الإجتماعية فى إقامة مدرسة عفت الهويدى بحى المناخ، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى، تساهم بشكل كبير فى تقديم الدعم لكافة المشروعات التى تتم فى مختلف المجالات، لافتًا أننا نثمن كافة الجهود التى يبذلها أبناء الوطن، لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية للبلاد.

 

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