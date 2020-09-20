محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والنظافة بـ6 مدن وأحياء.. صور

الغربية محمد طارق

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولات تفقدية متعددة على مدار اليوم تابع فيها أعمال الرصف والنظافة ورفع الإشغالات بأحياء أول وثان طنطا وأول وثان المحلة ومراكز قطور وسمنود.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف فى مدينة طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف بشارع محب وشارع الفاتح وشارع الإسكندرية بنطاق حى أول وثان طنطا.

كما تفقد الدكتور طارق رحمى أعمال إنشاء كوبرى المشاة على ترعة القاصد بمنطقة الاستاد لربط كلا الطريقين ببعضهما، وكذلك استكمال رصف طريق المرشحة من كوبرى الغفران حتى كورنيش المرشحة الجديد، موجها وكيل وزارة الرى بتطهير التراكمات الموجودة أسفل كوبرى الغفران وكوبرى المشاة الجديد أمام كورنيش الإستاد.

وفى نهاية جولته بطنطا تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان المحطة والسيد البدوى والتى وصلت نسبة التنفيذ المشروع إلى 39% ومن المقرر الانتهاء منه فى ديسمبر المقبل.

ثم انتقل المحافظ لمدينة قطور حيث تفقد أعمال النظافة والإشغالات بها، وأثناء الجولة استمع إلى طلب أحد المواطنين وعلى الفور تم التواصل مع التأمين الصحى لإزالة أسباب شكوى المواطن.

وتفقد المحافظ بمدينة المحلة أعمال النظافة بحى أول وثان المحلة، كما تفقد أعمال إنشاء المجمع الصناعى ورصف الطريق المؤدى إليه، ووجه رئيس حى ثان باستكمال كورنيش كفر حجازى حتى نهاية المنطقة الصناعية، واختتم المحافظ جولاته بمدينة سمنود حيث تابع أعمال النظافة وأعمال الرصف موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواعيد المحددة، رافق المحافظ فى جولاته أعضاء المكتب الفنى ورؤساء أحياء أول وثان طنطا وأول وثان المحلة ورئيس مدينة قطور.