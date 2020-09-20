ما هى الحركات الوهمية للجماعة الإرهابية لتنفيذ عملياتهم العدائية ؟ فيديو

تنفذ جماعة الإخوان الإرهابية مخططاتها الإجرامية عن طريق مجموعة من كوادرها وأسماء وحركات وهمية، للقيام بعمليات العنف والإرهاب، دون نسبها للجماعة.

واعتمدت الجماعة فى ذلك المسار الذى عُرف بـ"العمليات النوعية" أو "الجناح المسلح" على إنشاء وتأسيس عدد من الخلايا العنقودية على مستوى محافظات الجمهورية، حملت عدد من الأسماء المختلفة ولكن جميعها تنفذ ما تطلبه الجماعة مثل "كتائب حلوان، وحازمون، والعقاب الثورى، وحركة أحرار، ومجهولون، والمقاومة الشعبية، ومولوتوف، وولع، وكتيبة إعدام، وبلطجية ضد الانقلاب، وحركة سواعد مصر المعروفة إعلاميا بحسم".

وتضم تلك الحركات أعدادا من أعضاء التنظيم، فى مقدمتهم بعض عناصره المدربة على استعمال السلاح وتصنيع المتفجرات والتدريبات القتالية ممن تلقوا دورات عسكرية على يد العائدين من سوريا وليبيا والعراق، وقاموا بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة.