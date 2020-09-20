كيف تحصل على 30.000 يورو تغطية مصاريف طبية أثناء السفر ؟

كتب – حسام الشقويرى

توفر التغطية التأمينية على السفر التكفل بالمصاريف الطبية من جراء مرض أو جرح وقع خارج الوطن ويبلغ الحد الأقصى لهذه المصاريف حوالى 30.000يورو ، وينقسم التأمين على السفر إلى ثلاثة أنواع: التأمين الصحى: يشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية، والتأمين ضد مجموعة من الحوادث وتشمل: إلغاء أو تقصير مدة الرحلة أو فوات موعد رحلة المغادرة، وفقدان الحقائب فى السفر، أو تأخر وصولها فى الوقت المناسب، ونقل الجثمان، والمسئولية تجاه الغير حسب الشروط والاستثناءات الموضحة فى وثيقة التأمين.

وتقوم بعض الشركات وبعض اتحادات الطيران بتوفير التغطية التامينية على السفر مباشرة إلى المسافرين، او من خلال شركات الرحلات، بما في ذلك شركات الطيران، وخطوط الرحلات البحرية، ومنظمي الرحلات السياحية، و التغطية عبارة عن تعهد من شركة التأمين بتغطية المخاطر المتعلقة بسفر المستفيد إلى خارج بلد الإقامة مقابل قسط يتم دفعه إلى شركة التأمين وفقاً للشروط والاستثناءات التي يتم الاتفاق عليها بين العميل وشركة التأمين.

و تتعاقد شركات التأمين مع المسافرين على مدة تتراوح بين 8 أيام و90 يوماً مقابل قسط تأمين يتم الاتفاق عليه، وإذا تجاوزت مدة السفر 90 يوماً فإن المؤمن له لا يتمتع بالخدمات التي تقدمها الوثيقة، (باستثناء بعض شركات التأمين التي تبرم عقوداً خاصة للمدة التى تتجاوز 90 يوماً)، و يعد أشهر تأمين دولي للسفر هو المعمول به عامة لإستخراج تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبى (فيزا شنجن (SCHENGEN VISA و التي ينتفع به المؤمن له خلال السفر .

ومع الفوائد العديدة التي توفرها تغطية تأمين السفر الدولي ينبغي ألا نطمئن إلى أقوال مندوبي أو مسوقي وثائق تأمين السفر، بل ينبغي أن نقرأ بعناية بالغة كافة بنود وثيقة التأمين قبل أن نقوم بإبرامها لنعرف نطاق التغطية ومبالغ التعويض والاستثناءات والشروط التي وضعتها الشركة في وثيقة تأمينها، ولنعرف كذلك الواجبات التي تمليها علينا وثيقة التأم