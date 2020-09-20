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كاتب يوضح العلاقة بين حركة حماس والإخوان

الأحد، 20 سبتمبر 2020 11:41 م
كاتب يوضح العلاقة بين حركة حماس والإخوان حماس
كتب أحمد عرفة

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أكد أشرف العشرى، مدير تحرير الأهرام، أن هناك ارتباطًا عضويًا بين جماعة الإخوان وحركة حماس، موضحًا أن تلك الحركة الإخوانية هى أحد أجنحة الإخوان في غزة، والتي تحقق أهداف الجماعة في فلسطين.

وقال مدير تحرير صحيفة الأهرام، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن حركة حماس لعبت دورًا سيئًا لتوفير الدعم للإخوان، حيث تحولت إلى شوكة في ظهر الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية.

ولفت مدير تحرير صحيفة الأهرام، إلى أن حركة حماس لعبت دورًا سيئًا في القضية الفلسطينية، كما أنها تعد حاضنة للإخوان، كما اعتبرت الإخوان حماس أحد أجنحتها في غزة، لافتًا إلى أن حركة حماس تورطت في العديد من العمليات الإرهابية، كما أن حماس تستخدمها قطر لتنفيذ أجندتها.


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