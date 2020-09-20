قطع المياه عن مدينة طوخ 6 ساعات الثلاثاء لأعمال توصيل محطة مياه العبادلة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع مياه الشرب عن مدينة ومركز طوخ، لمدة ٦ ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٢، وحتى الساعة الخامسه فجر يوم الأربعاء التالى.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن الانقطاع نظراً لأعمال فنيه تابعة للجهاز التنفيذي بالقليوبية بالمرحلة الثانية لمحطة مياه العبادلة المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.