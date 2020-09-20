اليوم السابع
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قطع المياه عن مدينة طوخ 6 ساعات الثلاثاء لأعمال توصيل محطة مياه العبادلة

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:36 م
قطع المياه عن مدينة طوخ 6 ساعات الثلاثاء لأعمال توصيل محطة مياه العبادلة محطة مياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع مياه الشرب عن مدينة ومركز طوخ، لمدة ٦ ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٢، وحتى الساعة الخامسه فجر يوم الأربعاء التالى.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن الانقطاع نظراً لأعمال فنيه تابعة للجهاز التنفيذي بالقليوبية بالمرحلة الثانية لمحطة مياه العبادلة المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


مياه القليوبية

قطع مياه الشرب

مدينة طوخ

محطة مياه العبادلة

قطع المياه

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