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فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى الجيزة

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:00 ص
فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى الجيزة مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى الجيزة؛ لكتابة تقرير واف عنها يتضمن نوعيتها وكميتها، والجدول المدرجة فيه.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته عدد من قطع الحشيش فى الجيزة، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر لترويج بين عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، اتجار عنصر إجرامى بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة المركز.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته قطع الحشيش المخدر للاتجار بها، وأرشد عن مصدر حصوله عليها، كما اعترف بتواصله مع عملائه بواسطة الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، والمبلغ المالى من حصيلة ترويج المخدر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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