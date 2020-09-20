اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 01:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح المدارس بمحافظة القليوبية كمراكز لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء

الأحد، 20 سبتمبر 2020 10:18 م
فتح المدارس بمحافظة القليوبية كمراكز لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تلاحظ أن هناك عددا من بين من تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظة لم يسددوا رسوم جدية التصالح، وذلك وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على من تقدموا ولم يسددوا رسوم جدية التصالح سرعة التقدم لسدادها، حيث إنه لن يعتد بالتصالح لمن لم يسدد نسبة الـ 25% رسوم الجدية.

 

وأوضح المحافظ، فى تصريحات صحفية، أنه تم التشديد على إتاحة التقديم عبر الإنترنت من خلال شبكة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام، إلى جانب تسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم، والعمل أثناء الإجازات والعطلات مع إثابة العاملين بالملف ومراجعة وتدقيق البيانات المرسلة.

 

وأكد المحافظ، أنه تم التنبيه على التنسيق مع الإدارات التعليمية الواقعة بنطاق الوحدات المحلية لفتح مراكز تكنولوجية مصغرة بالقرى والشياخات عن طريق استغلال الوحدات التكنولوجية بالمدارس التى تم تطويرها والمربوطة بالإنترنت كمركز لتلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.


اخبار القليوبية

اخبار مصر

التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء ’ طلبات التصالح

المراكز التكنولوجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يبحث الموقف التنفيذى للمشروعات القومية مع مسئول مجلس الوزراء

الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:28 م

نائب محافظ القليوبية: المتغيرات المكانية تحيل المخالفين بالبناء للنيابة العسكرية بـ3 مدن

الأحد، 20 سبتمبر 2020 11:08 ص

محافظ القليوبية يوجه بدهان واجهات العمارات بمدينة الخصوص علي طريق شركات البترول

السبت، 19 سبتمبر 2020 06:40 م

نائب محافظ القليوبية توجه برفع تراكمات المخلفات وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين

الخميس، 17 سبتمبر 2020 09:35 م

محافظ القليوبية يشدد على سرعة البدء بأعمال رصف طريق شركات البترول بمسطرد

الخميس، 17 سبتمبر 2020 05:14 م

محافظ القليوبية يتابع لجنة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر استعدادا للافتتاح

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 11:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة