ضبط طفل سرق 2000 جنيه من توك توك في الشرقية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول صورة لأحد الأطفال على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لسرقته مبلغ مالى، فى إطار الجهود الأمنية لكشف ملابسات تداول صورة لأحد الأطفال على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مفادها قيام الطفل بسرقة مركبة "توك توك".

وتبين من خلال الفحص أنه أثناء قيام "سائق، مقيم بمركز كفرصقر بالشرقية" بإيقاف مركبة "التوك توك" الخاصة به، أمام إحدى الكافتيريات ببندر كفر صقر، وعقب عودته إكتشف سرقة 2000 جنيه من داخل الدرج الخاص بالمركبة، وبمراجعته كاميرات المراقبة بالمكان توصل إلى أن مرتكب الواقعة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، مقيم ببندر كفرصقر وأثناء سيره بمركبة التوك توك بمدينة كفرصقر شاهد الطفل فاصطحبه لمنزله.

وبإستدعاء السائق حضر وبرفقته الطفل، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص، مؤكداً نشره صورة الطفل على موقع التواصل الإجتماعى للتعرف على أسرته، وبحضور والدة الطفل اعترفت بارتكاب ابنها للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.