ضبط شخص يزور المحررات الرسمية والمستندات المرورية بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالجيزة لتزويره المحررات الرسمية والمستندات المرورية وترويجها على عملائه، وذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير الأوراق والمستندات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للمرور قيام أحد الأشخاص "عامل ، ومقيم بالجيزة ، له معلومات جنائية" بتزوير المحررات الرسمية والمستندات المرورية وترويجها على عملائه مُستخدماً فى ذلك أدوات وآلات طباعة حديثة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهم وضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 8 شهادات براءة ذمة"مخالفات نيابة" يشتبه فى كونها مزورة ، وشهادات تأمينات منسوب صدورها لمكتب تأمينات يشتبه فى كونها مزورة، وبيان نجاح بإسم أحد الأشخاص يشتبه فى كونها مزورة، وشهادتين فحص فنى لطفاية حريق خالية من البيانات يشتبه فى كونها مزورين.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزته على 3 نماذج مرور خالية البيانات، و5 توكيلات منسوب صدورها للشهر العقارى بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية يشتبه فى كونهم مزورين ، وشهادة بيانات لإحدى المركبات يشتبه فى كونها مزورة، و3 خطابات منسوب صدورها لإحدى وحدات المرور لسيارات مختلفة يشتبه فى كونهم مزورين ، ومبلغ مالى – 2 هاتف محمول .

وبتفتيش منزل المتهم ، تم ضبط "جهاز كمبيوتر يحتوى على العديد من نماذج رخص قيادة وتسيير والعديد من شهادات بيانات الخاصة بالمرور – طابعة حرارية بطبع إيصالات السحب بداخلها رول ورقى يشبه إيصالات سحب – 2 رخصة قيادة – رخصة تسيير دراجة نارية"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.