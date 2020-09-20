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صندوق تطوير العشوائيات يشدد على وضع خطط لتغيير وجه القاهرة ضمن خطة 2030

الأحد، 20 سبتمبر 2020 11:50 م
صندوق تطوير العشوائيات يشدد على وضع خطط لتغيير وجه القاهرة ضمن خطة 2030 المهندس خالد صديق
كتب عامر مصطفى

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قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن كل أجهزة الدولة المصرية تسابق الزمن لتغيير وجه مدينة القاهرة ضمن خطة 2030، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير كل العشوائيات غير الآمنة بنهاية 2020.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم ريهام إبراهيم، والمذاع عبر فضائية سي بي سي، أن الدولة تعمل على وضع خطط طويلة المدي قابلة للتجديد والتطوير، وكذلك تعمل على سرعة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أدلى بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتى "حدائق العاصمة" و"بدر"، قائلاً: " قمنا اليوم بجولة إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات مجلس الوزراء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للتأكد من سرعة الإنجاز في هذا المشروع العملاق".

وأضاف: "تفقدنا الحى الحكومى، الذى بلغت نسبة التنفيذ فيه معدلات متقدمة، ويظهر النقلة النوعية الكبيرة التى ستكون عليها الوزارات الحكومية اعتبارا من العام المقبل، عندما تتم عملية انتقال العمل إليها، العاصمة الإدارية الجديدة هى نموذج من بين ما يقرب من 20 مدينة جديدة، تجري عملية إنشائها على نفس المستوى، وتستهدف استيعاب الزيادة السكانية، وزيادة الرقعة المعمورة فى مصر، مسبوقة بالتخطيط السليم".


تطوير العشوائيات

صندوق تطوير العشوائيات

المدن الجديدة

الاسمرات

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