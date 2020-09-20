اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 سبتمبر 2020 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روحانى يؤكد اقتراب أمريكا من هزيمة مؤكدة فى تحركها لإعادة فرض العقوبات

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:19 م
روحانى يؤكد اقتراب أمريكا من هزيمة مؤكدة فى تحركها لإعادة فرض العقوبات الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد في خطاب بثه التليفزيون إن الولايات المتحدة تواجه الهزيمة في تحركها لإعادة فرض العقوبات على طهران وذلك بعدما أعلنت واشنطن إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة عليها.

وأضاف روحاني "أمريكا تقترب من هزيمة مؤكدة في تحركها لإعادة فرض العقوبات... أمريكا واجهت هزيمة وقوبلت برد فعل سلبي من المجتمع الدولي وحلفائها التقليديين... الشعب الإيراني لن يرضخ أبدا للضغط الأمريكي. إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأمريكية".

وأضاف أن على أمريكا احترام حقوق الأمة الإيرانية والقانون الدولي. وأشاد الرئيس الإيرانى بمقاومة أعضاء مجلس الأمن الدولي للضغط الأمريكي لإعادة فرض العقوبات على إيران.
 
وأوضح روحاني، أن إيران مستعدة للاحترام الكامل للاتفاق النووي عندما تفعل كل الأطراف الأخرى ذلك.
 

 


ايران

امريكا

روحانى

العقوبات الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة