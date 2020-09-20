روحانى يؤكد اقتراب أمريكا من هزيمة مؤكدة فى تحركها لإعادة فرض العقوبات

رويترز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد في خطاب بثه التليفزيون إن الولايات المتحدة تواجه الهزيمة في تحركها لإعادة فرض العقوبات على طهران وذلك بعدما أعلنت واشنطن إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة عليها.

وأضاف روحاني "أمريكا تقترب من هزيمة مؤكدة في تحركها لإعادة فرض العقوبات... أمريكا واجهت هزيمة وقوبلت برد فعل سلبي من المجتمع الدولي وحلفائها التقليديين... الشعب الإيراني لن يرضخ أبدا للضغط الأمريكي. إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأمريكية".

وأضاف أن على أمريكا احترام حقوق الأمة الإيرانية والقانون الدولي. وأشاد الرئيس الإيرانى بمقاومة أعضاء مجلس الأمن الدولي للضغط الأمريكي لإعادة فرض العقوبات على إيران.