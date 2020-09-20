رئيس هيئة قناة السويس يتابع تطوير مراقبة الملاحة بالدفرسوار وطوسون.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، محطتي مراقبة الملاحة بالدفرسوار وطوسون، وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وذلك للوقوف على مستجدات تطوير محطات مراقبة الملاحة الموجودة على طول القناة ضمن منظومة التحول الرقمي بالهيئة.

وخلال الجولة، تعرف رئيس هيئة قناة السويس على مراحل تنفيذ خطة تطوير محطات مراقبة الملاحة التي تتضمن الانتهاء من مشروع لوحات عرض توقيتات عبور السفن، ومتابعة حالة الأرصاد الجوية والمائية بالاعتماد على محطات الرصد الجوي التي تم تنفيذها في كافة المحطات وكذلك محطات الرصد المائى التي تم تنفيذها في قطاعات القناة المختلفة.

وتقوم خطة تطوير المحطات على تزويدها بأجهزة حواسب وخوادم وأجهزة اتصال لاسلكي وشاشات داخلية ولوحات خارجية ، ووجه الفريق أسامة ربيع باستكمال خطة تطوير محطات مراقبة الملاحة وتزويدها بكافة الخدمات اللوجيستية الممكنة لتحقيق التكامل الذي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للسفن العابرة.