رئيس جامعة بنى سويف : تدشين موقع إلكترونى لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن تدشين موقع إلكترونى لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات لعرض البرامج التى تقوم بها الوحدة والأنشطة والخدمات التى تقدمها ، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للبرمجيات، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمى ، والمستشار المالى والقانونى ، وأعضاء اللجنة ، وأمين عام الجامعة .

ووجه رئيس الجامعة، خلال الاجتماع ، بضرورة البدء فى تطوير نظام متكامل للساعات المعتمدة ، وأنظمة إدارة شئون الطلاب والدراسات العليا والشعب والبرامج الجديدة ، وتحديث برنامج التحصيل الإلكترونى بالمستشفى الجامعى ، وفقا لمتطلبات المسئول المالى بالجامعة وشركة فوري، والإسراع فى تجهيز برنامج إدارة الموارد البشرية.

بالإضافة إلى تطوير برنامج إدارة مشروعات التخرج ، بحيث تتمكن إدارة الجامعة من معرفة كافة تفاصيل وبيانات مشروعات التخرج داخل كافة الكليات ومتابعة مراحل تطويرها ومخرجاتها، كما ناقش رئيس الجامعة ، مقترح مشاركة الوحدة فى تصميم وتنفيذ حقائب تدريبية حول التحول الرقمي، وتطبيقها على قطاع الدراسات العليا، وذلك بالتعاون مع وحدة تطوير المشروعات ووحدة الذكاء الاصطناعى .

كما ترأس رئيس جامعة بنى سويف، اجتماع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار المالى والقانونى والدكتور هانى النشار مدير المشروعات وأعضاء الوحدة وأمين عام الجامعة.

ووافق الدكتور منصور خلال الاجتماع على المذكرة المعروضة من مدير إدارة المشروعات لتنظيم ورش عمل بعنوان التعليم الهجين وكيفية تطويره وتخصيص ورشة لكل كليات بالجامعة، وذلك طبقا لأبرز ملامح الدراسة فى العام الجديد بالدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد. وإمكانية تزويد الطلاب بالجوانب المعرفية وكذلك بعض المهارات العملية.

وتأتى ورش العمل كأحد أهم جوانب تحقيق الاستفادة الأمثل من أعضاء هيئة التدريس للطلاب. كما وافق المجلس على تفعيل سرعات الانترنت للاستفادة الامثل من البنية التحتية.