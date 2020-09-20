رئيس "تصديرى الكيماويات" يعلن استحواذ القطاع على 25% من الصادرات المصرية

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن قطاع الصناعات الكيماوية لايزال يمثل الحصان الرابح للصادرات غير البترولية حيث يتصدر قائمة الصادرات غير البترولية ويستحوذ على 25% من حجم الصادرات المصرية، ومنوها إلى أن حجم الانتاج الكلى للصناعات الكيماوية يصل إلى حوالى 60 مليار دولار سنويا. وأضاف أبو المكارم خلال اجتماع المجلس مساء اليوم، أن هناك انخفاض فى حجم واردات القطاع بنسبة 32% وأهمها مواد خام ومستلزمات انتاج وذلك نتيجة الاعتماد على المكون المحلى .

وأعلن رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية عن تراجع صادرات القطاع خلال الفترة "يناير-يوليو" من العام الحالى بنحو 15% لتسجل 2.875مليار دولار مقابل 3.372 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح، أن صادرات القطاع خلال يوليو الماضى تراجعت بنحو 9% مسجلة نحو 430.02 مليون دولار مقابل 470.84 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وحول أهم صادرات القطاع أشار ابو المكارم إلى أن صادرات "منتجات الأسمدة" حققت خلال الـ 7 شهور الأولى من العام ارتفاعا بنحو 2% مسجلة 844 مليون دولار مقابل 831.97 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفعت صادرات"الكيماويات العضوية" بنحو 18% لتبلغ 109.75 مليون دولار مقابل 93.02 مليون دولار، وزادت صادرات "الأحبار والدهانات" بنحو 3% مسجلة 102.76 مليون دولار مقابل 100.01 مليون دولار،كما زادت صادرات "خامات الأفلام" بنحو 7% مسجلة 15 ألف دولار مقابل 14 ألف دولار.

وأضاف أن صادرات "منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط" تراجعت بنحو 25% مسجلة 969.61 مليون دولار مقابل 1.298 مليار دولار، كما انخفضت صادرات "المنتجات الورقية والكارتون" بنحو 7% مسجلة 287.25 مليون دولار مقابل 307.79 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من "الكيماويات الغير عضوية" نحو 170.67 مليون دولار مقابل 265.37 مليون دولار بتراجع بلغ 36%.

وأضاف بلغت صادرات "المنظفات" نحو 137.65 مليون دولار مقارنة بنحو147.75 مليون دولار بانخفاض بلغ 7%، كما تراجعت صادرات"المنتجات الزجاجية" بنحو8% مسجلة 99.58 مليون دولار مقابل 108.76 مليون دولار، وبلغت صادرات" الكيماويات المتنوعة" نحو 98.70 مليون دولار مقابل 123.53 مليون دولار بتراجع بلغ 20%، وبلغت صادرات" الفحم الحجرى والمواد قارية وشموع معدنية" نحو35.47 مليون دولار مقابل 69.26 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 49%، كما بلغت صادرات"الخلايا الجافة والبطاريات" ما قيمته 10.46 مليون دولار مقارنة 11.07 مليون دولار بانخفاض بلغ 6%،وسجلت صادرات"المواد اللاصقة" تراجع بلغت نسبته 43% لتبلغ 8.56مليون دولار مقابل 15.09 مليون دولار.

وحول أهم الدول المستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية خلال ال7 شهور الأولى من العام الحالى والتى تستحوذ على 53% من إجمالى صادرات القطاع أشار ابو المكارم إلى أن "تركيا" احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم 10 دول مستوردة مستحوذة على 14% من إجمالى الصادرات بما قيمته 415.75 مليون دولار، تلاها "إيطاليا" مستحوذة على 6% من صادرات القطاع بما قيمته173.34 مليون دولار، تلاها " فرنسا" مستحوذه على 5% بما قيمته 151.34 مليون دولار، تلاها"الهند" بنحو 5% مستحوذه على 5% بما قيمته 150.84 مليون دولار،تلاها "الولايات المتحدة" بنحو5% مسجلة141.13 مليون دولار، وفى المرتبة السادسة" المملكة العربية السعودية" مستحوذة على 5% بما قيمته 130.20 مليون دولار، تلاها "اسبانيا" بنحو4% بما قيمته 103.52 مليون دولار، وفى المرتبة الثامنة"السودان" بنحو3% بما قيمته 93.72 مليون دولار، تلاها "الأرجنتين" مستحوذه على 3% بما قيمته 90.52 مليون دولار، ثم "ليبيا" مستحوذة على 3% بما قيمته 83.54 مليون دولار.