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رئيس تحرير الجمهورية يؤكد إدراك الشعب المصرى بمخططات الإخوان التخريبية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 09:53 م
رئيس تحرير الجمهورية يؤكد إدراك الشعب المصرى بمخططات الإخوان التخريبية الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن عقول الإخوان مريضة، والغباء ربنا سخره في عقولهم. وأضاف، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المصريين لديهم حالة من الوعي والفهم والإدراك، بالإضافة إلى أن الجماعة الإرهابية في حالة انكشاف للمواطن المصري.
 
ونوه الكاتب الصحفي، بأن الثورات المزعومة لا توجد إلا في قنوات الإخوان، مؤكداً أن الشعب المصري يمتلك مفاتيح عديدة من الوعي، والذي ينمي ذلك حالة البناء المتواصل للدولة المصرية، وما يمارسه الإخوان يدخل في إطار حروب غير نمطية، ويسهل لهم أن هذا سوف يتحقق على أرض الواقع، والوقعية بين الدولة المصرية وشعبها.

وتابع: المواطن المصري ليس ساذجا حتى تقذفه في تيار الفتنة وتغييب الوعي، مؤكداً أنه لا يمكن استقطابه بسهولة، لافتاً إلى أن المواطن المصري مدرك تماما أن بلده تتطور وتتقدم إلى الأمام، ويدرك جيدا عقلية الإخوان المريضة.

رئيس تحرير جريدة الجمهورية

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