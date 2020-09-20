رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع مديرة المراحل التعليمية

الإسكندرية - أسماء على بدر

عقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع مدير المراحل التعليمية، ومديرى إدارات المنطقة، وموجهى العموم، ومديرى الإدارات التعليمية، ومشاركة الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أن الهدف من الاجتماع سرعة تشكيل لجان من التفتيش المالى والإداري، وموجهى العموم، ومديرى الإدارات التعليمية؛ لحصر كثافة الطلاب بالمعاهد، والعمل على توزيعهم داخل الفصول بحيث تكون المسافة بين كل طالب وأخر متر ونصف، استعدادًا للعام الدراسى الجديد، وفى إطار اتخاذ كافة الإجراءات التى تحافظ على أمن وسلامة الطلاب.

وأكد " هاشم " على التعاون والتكاتف بين الجميع، ومراقبة الله فى السر والعلن؛ حتى يتم إنجاز العمل على أكمل وجه، ووضع الرؤى والمقترحات، لتوزيع الطلاب داخل الفصول، مع سرعة إنهاء الحصر فى أقرب وقت.