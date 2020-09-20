رئيس القابضة للمياه يتابع ميدانياً مشروع محطة مياه حجازة بحرى بمحافظة قنا

كتب أحمد حسن

تفقد اليوم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مشروع إنشاء محطة مياه قدرة 11 ألف متر مكعب يوم بقرية حجازة بحري بمركز قوص بمحافظة قنا، يرافقه المهندس محمد جلال عبد الفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وجميع القيادات التنفيذية بالشركة، وبحضور المهندس محى الدين أحمد رئيس قطاع التطوير بالشركة القابضة.

وأشار جلال إلى أنه جاري الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بمحطة مياه حجازة بحري وجاري الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكيا بالموقع والتى تمت بنسبه 95%، تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة.

وأوضح أن محطة مياه حجازة بحري تصرف11 ألف متر مكعب يوم والجارى تنفيذها ضمن برنامج تنمية صعيد مصر.

وشدد المهندس ممدوح رسلان على ضرورة الانتهاء من الاعمال المدنية الجارى تنفيذها بالموقع في اسرع وقت ممكن.