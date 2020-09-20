اليوم السابع
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حفر 8 آبار استعواضية للمياه الجوفية بالخارجة.. صور

الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:45 م
حفر 8 آبار استعواضية للمياه الجوفية بالخارجة.. صور أعمال حفر الآبار
كتبت أسماء نصار

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أكد قطاع المياه الجوفية، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه جارى حفر 8 آبار استعواضية بالخارجة بدائرة الإدارة العامة للمياه الجوفية بالخارجة ودرب الأربعين بمحافظة الوادى الجديد. 
 
وانتهى القطاع من تجهيز 12 بئرا حكوميى جديدة بالطاقة الشمسية ويتم العمل حاليا فى تشغيل وتجهيز آبار أخرى بالطاقة الشمسية ضمن خطة لتشغيل 32 بئرا حكومية بالطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية ).
 
وأوضح القطاع أنه تم أول أمس البدء فى تجهيز موقع بئر (الخضاروة 1 الحكومى ) بقرية الحارة بالواحات البحرية، أول الآبار المزمع تجهيزها بالطاقة الشمسية ضمن عملية تجهيز 9 آبار بالطاقة الشمسية بديلا عن تشغيلها بالسولار منذ عدة سنوات.
 
وأكد قطاع المياه الجوفية أن الهدف من تحويل الآبار من الكهرباء إلى الطاقة الشمسية ليس فقط تخفيض الأعباء المالية المطلوبة لتشغيل وصيانة الابار بالطاقة التقليدية "الديزل" بل لأن الطاقة الشمسية مصدر لا ينضب، بالاضافة الى انخفاض مصروفات الصيانة والمحافظة على البيئة والتحكم في عدد ساعات التشغيل بصورة طبيعية و منع السحب الجائر من الخزان الجوفى، حيث  أن البئر يعمل فقط أثناء فترات سطوع الشمس التى تتراوح ما بين 8 الى 10 ساعات يومياً على مدار العام صيفاً وشتاء.
 
 
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