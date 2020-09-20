حبس طالب بالدقهلية لاتهامه باغتصاب فتاة بعد ثبوت نسب الطفلة بتقرير DNA

الدقهلية شريف الديب

أمر مدير نيابة مركز أجا بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس الطالب "محمد ا" المتهم باغتصاب طالبة بناحية مركز أجا، ونتج عن ذلك انجاب طفلة، أربعة أيام علي ذمة التحقيق، وجاء قرار النيابة بعد وصول التقرير الفني لتحليل الـDNA الطفلة وتأكد بأن الطالب هو والد الفتاة، وبالفعل جاء ذلك نتيجة معاشرته للطالبة معاشرة الأزواج وقام بمواقعة زميلته أكثر من مرة.

وكشفت التحقيقات التى أجريت بالنيابة العامة، أنه كانت هناك علاقة بين المتهم والفتاة، وأن ما حدث بينهما لم يكون نتيجة الاغتصاب بينما نتيجة علاقة بينهما تطورت الي المواقعة، وأكد الطالب بأن ما حدث من مواقعة للفتاة كان برضاها وليس غصب عنها.