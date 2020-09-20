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جامعة حلوان تطرح برنامج ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 01:05 م
جامعة حلوان تطرح برنامج ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية جامعه حلوان
كتب محمد صبحى

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طرحت كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان برنامج ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية والذى يهدف إلى تأهيل خريج هندسة القوى الكهربية أو هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات للحصول على درجة ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد الجارحى عميد كلية الهندسة بحلوان

وقالت الجامعة فى بيان اليوم، إن البرنامج يقوم بتأهيل الخريج بحيث يكون قادر على أن يعمل فى مجال تكنولوجيا الشبكات الكهربية المتقدمة فى جميع أنحاء العالم ويشارك ضمن فريق يضم تخصصات متعددة لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الشبكات الكهربية الذكية باستخدام أحدث التقنيات والمعايير، كما يسهم فى حل مشاكل المجتمع الخاصة بالطاقة باستخدام تقنيات الشبكات الكهربية الذكية.

وأوضح الدكتور محمود المسلاوى منسق البرنامج انه يعد أول برنامج متكامل بالجامعات الحكومية المصرية يمنح درجة الماجستير فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية ويربط بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة، هذا ويكون إجمالى الدراسة بالبرنامج 48 ساعة معتمدة والتدريس بنظام التعليم عن بعد بالمرحلة التمهيدية والمقررات النظرية والتعليم الهجين بالمقررات العملية، وتم إعداد اللائحة والمحتوى العلمى والعملى من خلال التعاون بين 4 جامعات أوروبية و4 جامعات مصرية فى إطار مشروع دولى ممول من الاتحاد الأوروبي.

 

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