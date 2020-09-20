توقعات بهبوط أسعار الأجهزة المنزلية بسبب خفض التعريفة الجمركية

كتب إسلام سعيد

أشاد حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، بالقرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، والذى سيشمل بنود جمركية منها مدخلات الإنتاج للأجهزة والأدوات المنزلية، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه التقليل من تكاليف الإنتاج ومن ثم حدوث هبوط فى أسعار الأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مبروك فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن القرار سيؤدى إلى تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ وهو ما يتطلب مرونة أكبر لدى الجمارك المصرية لأنها الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القرار، فى وقت تعانى فيه بعض المصانع عند احتساب تعريفتها الجمركية على خامات الإنتاج المستوردة.

وأشار إلى أن تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، يتطلب فى المقام الأول النهوض بالقطاع الصناعى، عبر تسهيل الإجراءات أمامه وتوفير مدخلات الإنتاج بسهوله، و علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، وهذا من شأنه الانعكاس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات النهائية بالأسواق إضافة إلى المنتجات المصدرة.

وقال مبروك، إن القرار اشتمل على نقطة غاية الأهمية تشجع زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة علي الأجزاء المستوردة، فكلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي علي مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% بدلاً من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي، وهنا يقع على عاتق هيئة التنمية الصناعية الدور الأبرز فى تسهيلات منح شهادة المكون المحلى.

وأشار إلى أن ربط زيادة نسبة الاعفاء الجمركى بزيادة نسبة المكون المحلى يعتبر مشجع للصناعة الوطنية، لكن لابد من سهولة فى اجراءات الحصول على شهادة نسبة المكون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتى نجد معاناة فى التعامل معها عند انهاء بعض المستندات المتعلقة بشهادة المكون المحلى، وهو ما يدفع غرفة الصناعات الهندسية للتواصل الدائم مع الوزيرة نيفين جامع لحل أى اشكالية.

يشار إلى أن وزارة المالية حددت نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، كالتالى، تبلغ 105 % من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 % و20 %، وترتفع إلي 110 % إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30 %، وإلي 115 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40 % وإلي 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60 % وإلي 130 % وبحد أقصي 90 % من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي علي 60 %.