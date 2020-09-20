تعرف على خطة القوافل الطبية العلاجية خلال شهر أكتوبر بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خطة القوافل العلاجية لشهر أكتوبر لسنة 2020، حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق.

كما أوضح وكيل الوزارة أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة القوافل بمعدل حوالى 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة، وستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل: بلقاس، جمصة، ميت غمر، بنى عبيد، دكرنس، شربين وغيرها من المناطق النائية التى تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

الجدير بالذكر أن خطة الشهر القادم (أكتوبر 2020) تشمل تنفيذ القوافل فى قرية بطرس مركز شربين يومى 5،6

وقرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس يومى 9،10

وقرية ابو المعاطى الباز مركز بنى عبيد يومى 12،13

وقرية هلا مركز ميت غمر يومى 19،20

وقرية 39 الدرافيل مركز بلقاس يومى 23،24

وقرية منشأة شومان مركز جمصة يومى 26،27

وأكد مكى أهمية الاستمرار فى الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة متمنيا للجميع الصحة والسلامة.

جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الصحة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى أماكنهم وتحت رعاية معالى وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد وبتوجيهات المحافظ الدكتور ايمن مختار.