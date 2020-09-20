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تعرف على جهود الداخلية لحفظ الأمن بالشارع المصرى خلال أسبوع.. فيديو

الأحد، 20 سبتمبر 2020 04:25 م
تعرف على جهود الداخلية لحفظ الأمن بالشارع المصرى خلال أسبوع.. فيديو حملات امنية
كتب محمود عبد الراضي

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وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث تم اقتحام عدداً من البؤر الاجرامية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عنصرين إجراميين شديدى الخطورة عقب تبادلهما إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 13 عنصر إجرامى، وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط 513 قطعة سلاح نارى، فضلاً عن تنفيذ 380354 حكم قضائى، بينها 1511 حكم جناية، و139623 حكم حبس.
 
 
ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية، خلال أسبوع ، حيث تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 77627 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 56845543 جنيه.
 
وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1671 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة وتم ضبط 8 قضايا فى مجالات "إستيلاء على المال العام، طلب رشوة، غسل أموال، كسب غير مشروع" بقيمة 1300770720 جنيها مصريا.
 
وتمكنت الداخلية فى مجال مكافحة المخدرات من ضبط 1039 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1098 متهم بحوزتهم  391 كيلو حشيش، و167205 كيلو بانجو و20 كيلو هيروين، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 2439 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار".

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