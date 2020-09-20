تصديرى الكيماويات يرفع مذكرة لوزيرة التجارة لتطبيق مساندة 50% على الشحن

كتبت سماح لبيب

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس سيرفع مذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع المطالبة بتطبيق برنامج مساندة الشحن إلى أفريقيا بنسبة 50% على جميع دول العالم، وذلك بوضع نفس نسبة المساندة على الشحن فى التصدير للأسواق الأخرى مثل أفريفيا .

وأضاف أبو المكارم خلال اجتماع المجلس مساء اليوم، أن صرف مساندة الشحن على جميع الأسواق سيدعم من زيادة الصادرات فى ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية والتجارية التى تواجه مصر والعالم بسبب جائحة كورونا، والتى أدت إلى ارتباك حركة الانتاج فى جميع المصانع، وتراجع وانكماش الطلب، سواء فى السوق المحلى أو الخارجى وصعوبة تصريف ووصول الصادرات المصرية إلى معظم الأسواق .

وتابع رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن رئيس الوزراء أعطى تعليمات إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لصرف المساندة التصديرية مستحقات الشركات للعام المالى الجديد فى مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر قادمة ، هذا بالاضافة إلى صرف بالتوازى مستحقات الشركات عن العام المالى الماضى والذى تبلغ قيمة المستحقات 7.1 مليار جنيه، وتم صرف نحو 30% من مديونيات الشركات من صندوق دعم الصادرات ، كما سيتم صرف 20% من باقى المستحقات الشهر المقبل وتصبح إجمالى صرف قيمة المستحقات المسددة عن العام المالى الماضى نحو 50% وجاري سداد المتبقي خلال الشهور المقبلة .

وحذر أبو المكارم جميع شركات الصناعات الكيماوية عدم التصدير لأفريقيا، إلا من خلال شركات ضمان مخاطر الصادرات المصرية، ومنها شركات أجنبية فى مصر سواء الفرنسية أو الانجليزية أو الألمانية خاصة بعد شكوى احدى الشركات من تصدير بضائع من شحنة تقدر قيمتها 50 ألف دولار وتبين أن الشركة فى دولة أوغندا وهمية وجاري عودة شحنة البضائع للشركة المصرية مرة أخرى .