ترامب ينعى روث جينسبرج ويؤكد: علينا حماية البلاد من الديمقراطيين

كتبت نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مسيرة لحملته الانتخابية في ولاية نورث كارولينا: "يجب علينا حماية بلدنا من اليسار الديمقراطي". ونعى ترامب القاضية روث بادر جينسبرج، التى رحلت أمس عن عمر يناهز الـ 87 عاماً، بسبب سرطان البنكرياس، بعد مسيرة طويلة في القضاء والقانون، وقال ترامب: "لقد كانت قوية وشجاعة في معركتها ضد السرطان"، وأضاف أن لديها بصمة لا يمكن انكارها فيما يتعلق بالقانون والقضاء.

وتعطي وفاة جينسبيرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرصة لتوسيع الأغلبية المحافظة بتعيينٍ قاض ثالث، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، فقد يغير رحيل القاضية التوازن الأيديولوجي للمحكمة بشكل كبير، والتي تضم حاليا أغلبية محافظة، من خلال نقلها نحو اليمين بشكل أكبر.

من ناحية أخرى تعهد ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بالمضي قدمًا فيما يتعلق بتعيين مرشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ليحل محل روث بادر جينسبيرج في المحكمة العليا، مما يمهد الطريق لمعركة سياسية استثنائية قبل ستة أسابيع فقط من يوم الانتخابات.