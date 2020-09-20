اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: توصلنا لاتفاق مع "تيك توك" وسيوفرون 5 مليارات دولار لتمويل التعليم

الأحد، 20 سبتمبر 2020 01:36 ص
ترامب: توصلنا لاتفاق مع "تيك توك" وسيوفرون 5 مليارات دولار لتمويل التعليم دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على صفقة ستسمح لتطبيق TikTok الصيني بالعمل في الولايات المتحدة بعد تهديدات سابقة بحظره بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

قال الرئيس الأمريكي: "لقد منحت الصفقة مباركتى وإذا فعلوا ذلك فهذا رائع، وأنهم سوف ينشئون صندوقًا ضخمًا للغاية لتمويل التعليم فى المدارس بقيمة 5 مليارات دولار هذه هى مساهمتهم التي كنت أطلبها."

بموجب الصفقة المقترحة، ستشترك TikTok مع شركة برمجيات الأعمال الأمريكية Oracle لتشكيل شركة جديدة مقرها تكساس تعرف باسم TikTok Global ، والتي وافقت على التبرع بمبلغ 5 مليارات دولار لصندوق تعليمي بناءا على طلب الرئيس ترامب.


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

انتخابات أمريكا

تيك توك

تطبيق توك توك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. أمريكا تحبط محاولة تسميم ترامب.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 30.55 مليون والوفيات تصل لـ951051.. إصابة 5 مدنيين فى قصف حوثى على منطقة جازان السعودية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 12:00 ص

ترامب ينوى الموافقة على اتفاق يتيح استخدام تيك توك في أمريكا

السبت، 19 سبتمبر 2020 11:54 م

السلطات الأمريكية تُحبط عملية تسميم دونالد ترامب.. "FBI" يعترض "طرد بريدي" يحتوى على مادة "الريسين" شديدة السمية قبل وصوله للرئيس.. جهاز الخدمة السري يحقق في الأمر.. ووسائل إعلام أمريكية: الرسالة قادمة من كندا

السبت، 19 سبتمبر 2020 11:11 م

ترامب الابن فى آخر رحلة استكشافية قبل معركة الانتخابات الرئاسية.. صور

السبت، 19 سبتمبر 2020 10:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة