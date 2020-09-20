ترامب: توصلنا لاتفاق مع "تيك توك" وسيوفرون 5 مليارات دولار لتمويل التعليم

كتبت: نهال أبو السعود

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على صفقة ستسمح لتطبيق TikTok الصيني بالعمل في الولايات المتحدة بعد تهديدات سابقة بحظره بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

قال الرئيس الأمريكي: "لقد منحت الصفقة مباركتى وإذا فعلوا ذلك فهذا رائع، وأنهم سوف ينشئون صندوقًا ضخمًا للغاية لتمويل التعليم فى المدارس بقيمة 5 مليارات دولار هذه هى مساهمتهم التي كنت أطلبها."

بموجب الصفقة المقترحة، ستشترك TikTok مع شركة برمجيات الأعمال الأمريكية Oracle لتشكيل شركة جديدة مقرها تكساس تعرف باسم TikTok Global ، والتي وافقت على التبرع بمبلغ 5 مليارات دولار لصندوق تعليمي بناءا على طلب الرئيس ترامب.