اليوم السابع
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تجديد حبس 6 من عناصر الإخوان بسوهاج 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر

الأحد، 20 سبتمبر 2020 04:33 م
تجديد حبس 6 من عناصر الإخوان بسوهاج 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر محكمة - ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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أمرت النيابة الكلية بسوهاج، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى  المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم الأحد، بتجديد حبس من 6 من عناصر الإخوان ومقيمين بدائرة مركز سوهاج، 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

كانت النيابة العامة تحت إشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم التحريض على التظاهر، ونشر الأخبار الكاذبة ضد النظام، والترويج إلى أفكار مخالفة للقانون وضد الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.


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