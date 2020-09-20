تجديد حبس طالب قتل سائق توكتوك لسرقته فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية ، تجديد حبس طالب بالثانوى الصناعى قام بذبح سائق توكتوك وطعهنه بعدة طعنات بين قريتى طنوب فى تلا وعمروس فى الشهداء لسرقة التوكتوك الخاص بالسائق ، 15 يوما على ذمة التحقيقات

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة سائق توكتوك يدعى "ط.ر" مقتولا وتم نقله إلى المستشفى وفى انتظار قرار النيابة العامة وتحقيقاتها فى الواقعة .

على الفور تم ضبط القاتل ويدعى "ح.ب.ر" قام بذبح سائق توكتوك وطعنه بعدة طعنات بين قريتى طنوب فى تلا وعمروس فى الشهداء بهدف سرقة التوكتوك الخاص بالسائق.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقتل المجنى عليه "ط.ر" بهدف سرقة التوكتوك والهاتف المحمول، وتمكنت المباحث من استرجاع جميع المسروقات، وجارى عرض المتهم على النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة .