تباين بورصات الخليج بأولى جلسات الأسبوع.. و"مسقط" تتراجع للجلسة الخامسة

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.02% خاسراً 0.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2320.28 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.79% خاسراً 28.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3619.030 نقطة، للجلسة الخامسة على التوالي، ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.26% خاسراً 26.26 نقطة ليغلق عند مستوى 9915.80 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.32% رابحاً 26.73 نقطة ليغلق عند مستوى 8364.61 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.79% رابحاً 35.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4546.164 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 680.759 مليار درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 26.73 نقطة ليغلق عند مستوى 8364.61 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.65% رابحاً 336.48 نقطة ليغلق عند مستوى 13057.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 439.6 مليون سهم بقيمة 10.8 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.49%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.10%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.83%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.83%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.45%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.07%، ثم قطاعي الاتصالات والمرافق العامة بنسبة 0.06%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 137 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 10%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.95%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 9.91%، فيما تراجع 52 سهماً على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 2.42%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.05%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 818.7 مليون ريال سعودي.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحاً 35.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4546.164 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 680.759 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 79 مليون سهم، بقيمة 337.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 1733 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 6.19%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.62%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.93%، ثم قطاعي العقارات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.36%، 0.10%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والعقار بنسبة 0.60%، 0.16% على التوالي.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 9.65%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 7.59%، ثم سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 5.26%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.53%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 2.42%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.51%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 75.8 مليون درهم.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% رابحاً 57 نقطة ليغلق عند مستوى 5504.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09% رابحاً 65.21 نقطة ليغلق عند مستوى 6075.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.93% رابحاً 40.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4372.93 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.03% رابحاً 44.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4417.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 429.6 مليون سهم بقيمة 52.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.3 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.78%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.35%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاعي النفط والغاز والمواد الأساسية بنسبة 0.51%، 0.15%، على التوالي.

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.92%، يليه سهم مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 15.79%، ثم سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 10.61%، فيما تصدر سهم شركة بيان للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.38% يليه سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 3.85%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 3.33%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.47% رابحاً 6.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1442.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.5 مليون سهم بقيمة 907 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 29.21% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.59%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.74% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.76%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.60%.

كما صعد سهمي شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عقارات السيف بنسبة 0.77%، 0.60%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.86% بضغوط هبوط سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 3.97%، وهبط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.79% خاسراً 28.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3619.030 نقطة، للجلسة الخامسة على التوالي، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 842.8 ألف ريال عبر تنفيذ 239 صفقة لعدد 33 سهماً.

وارتفع سهمين ببورصة مسقط وهما "الجزيرة للمنتجات الحديدية" و"مسقط للتمويل" بنسبة 2.06%، 2.04%، على التوالي، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "بنك ظفار" بنسبة 5.41%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 4.41%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.52%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 503.9 ألف ريال عماني.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% خاسراً 26.26 نقطة ليغلق عند مستوى 9915.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 454.3 مليون سهم بقيمة 737.9 مليون ريال عبر تنفيذ 13 ألف صفقة، وتراجع 24 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقرت 5 أسهم، وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.64%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.70%، ثم قطاعي الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، 0.03%، على التوالي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2320.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 272.2 مليون سهم محققة ما قيمته 231.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4247 صفقة لعدد 35 سهماً، وهبطت ببورصة دبي قطاعي البنوك والاستثمار بنسبة 0.7%، 0.5%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.95%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.39%، ثم قطاعي الخدمات والعقارات بنسبة 1.08%، 0.33%، على التوالي.

وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.93%، ثم سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 7.14%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم شركة إعمار للتطوير قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.3 مليون ورقة بقيمة 30.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 5.37%.