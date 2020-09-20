اليوم السابع
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الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:58 م
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بوركينا فاسو تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:57 م
بوركينا فاسو تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا علم بوركينا فاسو
وكالات

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سجلت بوركينا فاسو 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضحت وزارة الصحة في بوركينا فاسو أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 1816 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة.


بوركينا فاسو

فيروس كورونا

كورونا

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