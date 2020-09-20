بوركينا فاسو تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت بوركينا فاسو 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة في بوركينا فاسو أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 1816 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة.