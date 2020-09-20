بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.79% بجلسة الأحد.. ورأس المال يربح 2 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحاً 35.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4546.164 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 680.759 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 79 مليون سهم، بقيمة 337.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 1733 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 6.19%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.62%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.93%، ثم قطاعي العقارات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.36%، 0.10%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والعقار بنسبة 0.60%، 0.16% على التوالي.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 9.65%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 7.59%، ثم سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 5.26%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.53%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 2.42%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.51%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 75.8 مليون درهم.

وفي سياق متصل قالت شركة دانة غاز، إن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، لمناقشة سير عمليات الشركة في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق، تقرير عن خطط تمويل الشركة، وتقرير عن سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم.

وفي سياق آخر أعلنت الجهة المصدرة للسندات والمملوكة كلياً لـOoredoo بأنع عملاً بالشروط والأحكام الخاصة بالسندات والشروط النهائية، ستقوم بدفع 18.8 مليون دولار أمريكي لحملة السندات، وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة والموافق ليوم 19 أكتوبر.