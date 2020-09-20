اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انقطاع المياه عن مركز ومدينة طوخ بالقليوبية لمدة 6 ساعات بسبب أعمال فنية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:28 م
انقطاع المياه عن مركز ومدينة طوخ بالقليوبية لمدة 6 ساعات بسبب أعمال فنية انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ، ولمده 6 ساعات اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/22 وحتى الساعة الخامسه فجراً.
 
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال فنية تابعة للجهاز التنفيذي بالقليوبية بالمرحلة الثانية لمحطة مياه العبادلة المرشحة.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

انقطاع المياه

شركات المياه

اخبار شركات المياه

محافظه القليوبيه

شركه مياه القليوبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انقطاع المياه عن المندرة والمعمورة وأبو قير بالإسكندرية صباح اليوم

السبت، 19 سبتمبر 2020 03:00 ص

انقطاع المياه غدا عن المندرة والمعمورة وأبوقير شرق الإسكندرية

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 05:56 م

موجز المحافظات من "تليفزيون اليوم السابع".. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مدينة الحرفيين بالبحر الأحمر بتكلفة 500 مليون جنيه.. انطلاق مبادرة 100 مليون صحة ببنى سويف..و11 منطقة بالجيزة تشهد انقطاع المياه لمدة 15 ساعة

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 02:48 م

انقطاع مياه الشرب عن 11منطقة بالجيزة لمدة 15 ساعة بدءا من الـ6 مساء اليوم

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة