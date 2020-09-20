اليوم السابع
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الولايات المتحدة تعلن استئناف العقوبات الدولية ضد إيران من جانب واحد

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:18 ص
الولايات المتحدة تعلن استئناف العقوبات الدولية ضد إيران من جانب واحد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات

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رغم معارضة واسعة داخل الأمم المتحدة، أعلنت الولايات المتحدة من جانب واحد أمس السبت عن استئناف كافة العقوبات الدولية ضد إيران التي تم تجميدها بموجب الاتفاق النووي.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحسب" روسيا اليوم" أن استئناف العقوبات يأتي ضمن إطار عملية تم إطلاقها في 20 أغسطس، موضحا أن الجانب الأمريكي أبلغ في ذلك اليوم رئاسة مجلس الأمن بـ"الانتهاكات الجسيمة" من قبل إيران للالتزامات المترتبة عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامجها النووي.

وشدد بومبيو على أن العملية المذكورة انتهت باستئناف جميع العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن رقم 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1939 والتي تم تجميدها بناء على القرار رقم 2231، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء من أمس السبت بتوقيت المنطقة الزمنية الشرقية (أي الساعة السادسة من فجر اليوم الأحد بتوقيت غرينيتش).

كما أعلن بومبيو عن استئناف الإجراءات المنصوص عليها بموجة البند السابع والثامن وما بين الـ16 والـ20 للقرار رقم 2231.

وندد وزير الخارجية الأمريكي برفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، مشددا على أن الولايات المتحدة "اتخذت لحسن حظ العالم قرارا مسؤولا لمنع إيران من اقتناء جميع أنواع الأسلحة التقليدية".

وقال الوزير: "بموجب حقنا المنصوص عليه في قرار 2231، أطلقنا عملية لاستئناف جميع العقوبات المجمدة ضد إيران تقريبا، بما يشمل حظر التسلح، والعالم سيكون أكثر أمنا نتيجة لذلك".


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