اليوم السابع
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الهيئة الوطنية تحدد رقم مختصر لتحديث بيانات الموظفين الراغبين بالمشاركة فى انتخابات النواب

الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:43 م
الهيئة الوطنية تحدد رقم مختصر لتحديث بيانات الموظفين الراغبين بالمشاركة فى انتخابات النواب المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب: إبراهيم قاسم

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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، طريقة جديدة تسمح للموظفين المقيدين لديها بالعمل فى اللجان العامة والفرعية في انتخابات مجلس النواب الجديد، بتحديث بياناتهم عبر الاتصال بالرقم المختصر 090071200، وذلك لتأكد من رغبتهم في العمل باللجان مع انطلاق عمليات الاقتراع والفرز في داخل مصر.
 
وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له اليوم الأحد، إنه حرصا من الهيئة الوطنية للانتخابات على التأكد من رغبة الموظفين بكافة الجهات التي تستعين بها الهيئة في الانتخابات بالمشاركة في العمل باللجان العامة والفرعية بانتخابات مجلس النواب، فقد تم التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات، للبدء في تحديث بيانات الموظفين، وذلك من خلال قيام كل موظف بالاتصال بالرقم المختصر 090071200 لإدخال بياناته والتأكيد على رغبته في المشاركة في العمل بانتخابات مجلس النواب.
 
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لن يلتف لأي عملية تحديث لبيانات الموظفين الراغبين في المشاركة في انتخابات البرلمان الا بهذه الطريقة فقط.

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