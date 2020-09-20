وأضافت السفارة أن الشراكة بين الهند والمالديف تعد مميزة كما أن أزمة كوفيد-19 سلطت الضوء على ذلك الأمر، مؤكدة أن نيودلهى، تواصل الوقوف إلى جانب شعب المالديف وحكومتها خلال تلك الأوقات العصيبة.

وجاء في البيان "اليوم يعد إنجازا آخر بالغا في علاقاتنا التاريخية التي قد امتدت في نطاقها وقد زادت في الطموح خلال الماضي القريب".

