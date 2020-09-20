وأشارت إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 319 حالة يليها النمسا السفلى 94 حالة وتيرول 62 حالة والنمسا العليا 49 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 8 حالات.
 