فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 38 ألفا و95 حالة؛ تعافى منها 29 ألفا و229 حالة، بينما توفى 766 حالة.. مضيفة أنه يوجد بالمستشفيات 341 حالة؛ منها 68 حالة في العناية المركزة.