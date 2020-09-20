الموجة الثانية لكورونا فى أوروبا لا تتسبب فى ارتفاع عدد الوفيات

كتبت فاطمة خليل

أكد الخبراء والباحثون أن الموجة الثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا لا تؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات، مقارنة بذروة حالاتها في الربيع الماضي، يمكن تفسير الاختلاف من خلال زيادة اختبارات البلدان في الأشهر الأخيرة ولكن قد يكون انخفاض عدد الوفيات أيضًا علامة على أن الفيروس يصيب بشكل أساسي الأشخاص الأصغر سناً والأكثر صحة والذين استطاعوا التعافي من الفيروس التاجي.

ووفقا لجريدة "دايلي ميل" البريطانية، فعلى الرغم من أن الحالات في إسبانيا ارتفعت إلى ما يقرب من 15000 حالة يوميًا - مما أدى إلى إغلاق جديد في أجزاء من مدريد - إلا أن عدد الوفيات لا يزال منخفضًا نسبيًا مقارنة بذروة الربيع.

كانت هناك 240 حالة وفاة في إسبانيا يوم الخميس - أقل بكثير من 929 حالة وفاة يومية تم الوصول إليها في أواخر مارس عندما تم تسجيل 9000 حالة يوميًا.

في فرنسا، تم الإبلاغ عن 13498 حالة أخرى أمس لكن أحدث حصيلة للوفيات على مدار 24 ساعة - 154 يوم الجمعة - أقل بكثير مما كانت عليه في منتصف أبريل عندما كان هناك 1400 حالة وفاة ولكن 5500 حالة مؤكدة.

يمكن تفسير الاختلاف من خلال زيادة الاختبارات في البلدان في الأشهر الأخيرة، ولكن قد يكون أيضًا علامة على أن الفيروس يصيب بشكل أساسي الأشخاص الأصغر سنًا والأكثر صحة الذين نجوا من المرض.

السويد، التي لم تفرض إغلاقًا، لا تزال تشهد معدلًا أقل بكثير من الحالات والوفيات الناجمة عن Covid-19.

يوم الثلاثاء، سجلت السويد أقل عدد من الحالات الجديدة منذ مارس وفي أبريل ، بلغت وفيات كوفيد في يوم واحد في السويد ذروتها عند 115 والآن ، في بعض الأيام ، هذا الرقم هو صفر.

ارتفعت الإصابات المبلغ عنها بشكل مطرد في معظم أنحاء أوروبا خلال الشهرين الماضيين، حيث شهد أكثر من نصف البلدان زيادة بأكثر من 10 % في الأسبوعين الماضيين.