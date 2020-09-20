اليوم السابع
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الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:57 م
خالد صلاح
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المجر تسجل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:56 م
المجر تسجل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مظاهرات المجر - أرشيفية
وكالات

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سجلت المجر 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،  وأفادت لجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة المجرية اليوم أنه توفي ستة أشخاص متأثرين بإصابتهم بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 683 حالة.


المجر

فيروس كورونا

كورونا

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