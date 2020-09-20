المجر تسجل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت المجر 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأفادت لجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة المجرية اليوم أنه توفي ستة أشخاص متأثرين بإصابتهم بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 683 حالة.