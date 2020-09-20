الكهرباء تتلقى 700 ألف طلب للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة لـ"كودى"

كتبت رحمة رمضان

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا يوضح الإحصائيات إلى تلقتها المنصة الإلكترونية، أكد أنه منذ تفعيل المنصة حتى 20 سبتمبر الجارى استقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة، كما تلقت حوالى 700 الف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية .





وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عددًا شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، كما استقبلت المنصة أيضًا عدد كبير من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.





وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، موكدا على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية سبتمبر 2020.

وفى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع 30 سبتمبر المقبل، مشيرا أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، جاء استجابة لإقبال المواطنين على بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وحتى يتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم واستيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.

وأوضح شاكر أن مشروع كبير مثل التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لابد أن يأخذ وقته ويمشى فى إجراءات عديدة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة .