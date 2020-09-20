اليوم السابع
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الكشف على 33 مرشحًا محتملا لانتخابات مجلس النواب اليوم فى الدقهلية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 10:05 م
الكشف على 33 مرشحًا محتملا لانتخابات مجلس النواب اليوم فى الدقهلية الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبى اليوم الأحد، على 33 من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب، خلال اليوم العاشر على التوالى من بدء الكشف على المرشحين، وبذلك يرتفع أعداد المرشحين بإجمالى 486 مرشحا.

 

وأشار مكى إلى أن إجراءات الكشف الطبى تتم تحت تدابير وقائية حفاظا على جميع المرشحين، كما طالب المرشحين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، حيث إن الصحة ملتزمة بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.

 

ويذكر أن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قد أعلن عن بدء إجراء التحاليل الخاصة بالمرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2021 منذ 10 أيام ومستمر حتى يوم 26 سبتمبر، مشيرًا إلى تحديد أماكن الكشف بالدقهلية بخمس مستشفيات "المنصورة الدولى، السنبلاوين، دكرنس، بلقاس، ميت غمر"، منوها إلى أن الكشف سوف يبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

 

وأوضح وكيل الوزارة بأن الكشف الطبى عبارة عن، كشف عن الصحة العامة بالإضافة لكشف نفسى وتحاليل، كما أنه سوف يتم عمل تحليل مخدرات ومسرات بالمعمل المركزى بالمستشفى الدولى، وأوضح أن قيمة الكشف يبلغ 2850 جنيها للمرشح.


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