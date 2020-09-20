القومية للأنفاق تعلن عن وصول أسطول قطارات الخط الثالث للمترو لـ 72 قطارا

كتب رضا حبيشى

أكد اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن أسطول قطارات الخط الثالث للمترو مخطط يصل إلى 72 قطارا عقب اكتمال تنفيذه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى والثانية والرابعة وجارى أنتهاء تنفيذ المرحلة الثالثة.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق لليوم السابع أنه يعمل حاليا بالخط الثالث 8 قطارات وتم التعاقد على شراء 32 قطار آخرين مع شركة هونداي روتم الكورية وصل منهم حتى الآن قطارين، ومخطط شراء 32 قطار آخر لصالح الخط الثالث.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق تستعد لإدخال الخدمة بالخط الثالث للمترو أول دفعة من عربات القطارات المكيفة الكورية الجديدة القادمة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيفا جديداً.

وقطارات مترو الأنفاق القادمة للخط الثالث ال 32 تأتى ضمن تعاقد وقعته وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليــون يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليار جنيه .

وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي ال32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

ويتمتع كل قطار جديد بنظام تكييف هواء عالي السعة بجانب انه مزود بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.