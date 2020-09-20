اليوم السابع
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القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يتفقد كليتي التجارة والتربية الرياضية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:22 م
القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يتفقد كليتي التجارة والتربية الرياضية جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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قام الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم، بزيارة لكليتي التجارة والتربية الرياضية، رافقه خلالها الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا الدراسات العليا والبحوث.

وقدم الدكتور  عماد عتمان خلال الزيارة التهنئة للدكتور هاني الشامي، بمناسبة تعيينه عميداً لكلية التجارة، والدكتور علاء حلويش، بمناسبة تعيينه عميداً لكلية التربية الرياضية، موجهاً بضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل النهوض والارتقاء بالكليتين، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للنهوض بكافة القطاعات التعليمية والبحثية والخدمية.

وأكد القائم بعمل رئيس الجامعة، خلال زيارته للكليتين علي ضرورة وضع خطة للتوسع في التحول الرقمي، استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس

 

 


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