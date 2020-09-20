وأبرز البيان أن جنوب إفريقيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، والتى بلغت نسبة الإصابة فيها 657 ألفا و627 حالة، من بينها 15 ألفا و857 حالة وفاة، وأوضح البيان أنه من بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء تأتي نيجيريا في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات والوفيات وتليها غانا.