داكار (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 26 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات فى السنغال منذ الثانى مارس الماضى إلى 14714 إصابة مؤكدة، وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة أنه وبعد إجراء 1224 فحصا تم تسجيل 26 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.