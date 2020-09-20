وأضافت أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل تعافي 107 مصابين، وأن إجمالي الشفاء وصل إلى 11260 مصابا، ووصل إجمالي الوفيات إلى 302 شخص، في حين يتابع 3151 مصابا علاجهم في المستشفيات.
 