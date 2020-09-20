أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 26 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات فى السنغال منذ الثانى مارس الماضى إلى 14714 إصابة مؤكدة، وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة أنه وبعد إجراء 1224 فحصا تم تسجيل 26 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وأضافت أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل تعافي 107 مصابين، وأن إجمالي الشفاء وصل إلى 11260 مصابا، ووصل إجمالي الوفيات إلى 302 شخص، في حين يتابع 3151 مصابا علاجهم في المستشفيات.
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